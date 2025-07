HandleMeDown präsentiert KAMMERflimmern #32: Full Contact

Vor der Sommerpause geht es in KAMMERflimmern um ein Action-Highlight des 90er-Kinos Made in Hongkong: „Full Contact“. Durch den Titulierungs-Irrsinn hiesiger Verleiher zunächst als „Cover Hard“ in die Videotheken gebracht, wurde der Streifen später unter seinem originalen (englischen) Namen geführt. Und das endlich auch ungekürzt.

Mit Chow Yun-Fat und Simon Yam gibt es nicht nur bewährte Stars zu erleben, sondern auch eine Inszenierung durch den sonst gern nüchternen Ringo Lam, die sich stilisierter Übertreibung hingibt. Und das ist auch heute noch ein echter Hingucker!

Mit KAMMERflimmern geht’s am 7. August weiter. Natürlich wie gehabt mit Nischenunterhaltung, die sich lohnt. Oder auch nicht…

