Mit dem neuen Jahr geht auch die Video-Review-Reihe KAMMERflimmern in die nächste Runde. Und der Jahreszeit entsprechend wird es frostig.

Dabei sorgen in der Comic-Verfilmung „30 Days of Night“ Vampire dafür, dass sich die Polarnacht am Arsch von Alaska zum blutigen Überlebenskampf auswächst.

Warum der von „Evil Dead“-Schöpfer Sam Raimi produzierte Schocker auch heute noch hält, was er bereits bei der Erstvorstellung 2007 versprochen hat, erfährst du im Detail im Video!

