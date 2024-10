Der Trend der Moderne geht auch im Actionfach zu Überlänge. Wie sympathisch erscheint da ein Film wie „Showdown in Little Tokyo“, der gerade einmal 76 Minuten dauert und in dieser Zeit Buddy-Motive, Martial-Arts-Kloppereien und flotte Einzeiler verknüpft?

Was (noch) dran ist am Früh-90er-Gebretter, erfährst du in der neuen Ausgabe von KAMMERflimmern!

