handforahand: Soli-Sampler für Solo-Selbstständige

Die Wirtschaftsverlierer der Corona-Krise waren, sind und bleiben Solo-Selbstständige und Freiberufler/innen der Veranstaltungsbranche. Denn kein kulturelles Angebot, kein Bedarf an Tontechnik, Bühnenbau etc.

Die Initiative #handforahand des Junge Literaturvermittlung Köln e. V. leistet in diesem vom Staat bislang nur wenig unterstützten Segment finanzielle Hilfe. Diese wertvolle Arbeit bringt nun ein neuer Soli-Sampler stärker in die Öffentlichkeit, der von Musiker Hirsch (MONTREAL) und Carsten (von Merchcowboy) zusammengestellt wurde.

Darauf enthalten sind 17 Songs namhafter Bands und Künstler (Tracklist siehe unten), die sich damit ebenfalls für den Erhalt der kulturellen Vielfalt in Deutschland stark machen.

Aufgrund der Eile bei der Produktion ist „Merchcowboy Mixtape Vol. 1“ allein als CD-Version erhältlich. Dazu ist das gute Stück auf 1.000 Exemplare limitiert. Die Kosten belaufen sich auf 12,99 €, der Erlös geht ganzheitlich #handforahand zu.

Der Sampler kann ab sofort über alle Webshops der beteiligten Bands vorbestellt werden und wird voraussichtlich Mitte Dezember zugestellt. Hier ein paar Shop-Beispiele:

DONOTS Shop

Uncle M Shop

SONDASCHULE Shop

ITCHY Shop

MONTREAL Shop

Wo ihr den Sampler bestellt, ist letztlich nebensächlich. Denn ihr unterstützt nicht die jeweilige Band, sondern tragt dazu bei, die kulturelle Vielfalt zu bewahren!

Und zu guter Letzt auch noch die Tracklist:

01 MADSEN – PROTEST IST COOL ABER ANSTRENGEND

02 DONOTS – CALLING (LIVE AUS BERLIN)

03 SONDASCHULE – SCHÖNE GRÜSSE VOM MEER

04 TIM VANTOL – BETTER DAYS

05 MONTREAL – STOCKHOLM SYNDROM

06 ROYAL REPUBLIC – SUPERLOVE

07 LIEDFETT – ALLE WISSEN BESCHEID

08 ANTILOPEN GANG – ZENTRUM DES BÖSEN

09 MILLIARDEN – WENN ICH AN DICH DENKE

10 ITCHY – FAUST

11 HI! SPENCER – ANGST IST EIN MAGNET

12 KMPFSPRT – KNEIPENPAZIFISTEN

13 GROSSSTADTGEFLÜSTER – FEIERABEND

14 CHRISTIAN STEIFFEN – JA JA DIE PUNKMUSIK

15 DAS PACK – HARTGEKOCHTES HERZ

16 SELIG – DIE BESTEN (LIVE)

17 ZUGABE: DONOTS – NANUSPFERD IM EXODUS

Ähnliche Artikel