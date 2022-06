Gunner Records: 15 Jahre im Dienste des Punks

Das feine Label Gunner Records wird 15 Jahre alt! Dazu zunächst herzliche Glückwünsche.

Über die Jahre hat das US-Label mit Ableger in Deutschland eine Vielzahl erstklassiger Bands und Platten herausgebracht. Zu diesen zählen Werke von THE SHELL CORPORATION, ARLISS NANCY, MOBINA GALORE, GET DEAD, BRUTAL YOUTH, RED CITY RADIO, PEARS, WOLVES & WOLVES & WOLVES & WOLVES und ARTERIALS.

Im Rahmen des Booze Cruise Festivals in Hamburg wird am 25. Juni 2022 eine Festivität stattfinden, um das Jubiläum gebührend zu feiern. Stattfinden wird das Ganze im Molotow.

Es wird hoffentlich nicht die letzte Party dieser Art bleiben!

