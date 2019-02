Groezrock 2019: Vor-finale Aufstockung des Line-Ups

Das Programm der Comeback-Ausgabe des Groezrock-Festivals ist um eine Vielzahl an Bands reicher. Zu dieser zählen die Fat-Wreck-Vertreter GET DEAD und BAD COP/BAD COP, die im Punk-Segment von THE PENSKE FILE, PKEW PKEW PKEW, SPANISH LOVE SONGS, BEARINGS und BEACH SLANG ergänzt werden.

Im Hardcore- und Metal-Hardcore-Bereich spielen u. a. DEEZ NUTS auf, die ihre Platte „Stay True“ in voller Gänze präsentieren werden. Neben ihnen sind es LANDMVRKS, KING NINE, JESUS PIECE, DREAM STATE, FIT FOR A KING und THE TIDAL SLEEP; die dem Pulk auf verschiedenen Bühnen einheizen werden.

Zehn Namen stehen noch aus. Allerdings muss ungeachtet einiger starker Bands attestiert werden, dass das Groezrock vom Glanz früherer Ausgaben deutlich entfernt rangiert.

Das gesamte Line-Up und weitere Informationen findet ihr hier.

