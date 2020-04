Goldfinger: Quarantäne-Video zu altem Hit

„Here In Your Bedroom” ist einer der großen Hits des selbstbetitelten GOLDFINGER-Debüts von 1996. Mittlerweile sind die US-Pop-Punks, deren Reihen seit einigen Jahren von den Genre-Größen Travis Barker (BLINK-182) an den Drums und Mike Herrera (MXPX) an der Gitarre ergänzt werden, aber weit weniger präsent als damals.

In Zeiten der Corona-Krise erhält der Song aber durchaus neue Bedeutung. Schließlich verbringen zahlreiche Menschen aktuell deutlich mehr Zeit in ihren Schlafzimmern als gewöhnlich. Für GOLDFINGER Grund genug, die Nummer neu einzuspielen – und gleich mit einem getrennt zu Hause aufgenommenem Video zu versehen. Auch eine Variante, dem drohenden Lagerkoller vorzubeugen.

