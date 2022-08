Gigantor / Skin of Tears – Donut Man/Still a Loser (1994, Lost and Found Records)

Die erste Vinyl-exklusive Split-EP ihrer Bandgeschichte bedeutete für SKIN OF TEARS anno 1994 zugleich das erste offizielle Output. Mit GIGANTOR fand sich dafür eine Partner-Combo mit durchaus beachtlichem Popularitätsfaktor. Zumindest auf den japanischen Markt bezogen. Hierzulande erreichte das Gespann leider nie die verdiente Breitenstreuung. Entsprechend gehört die A-Seite den (seinerzeit) namhafteren (Wahl-)Hannoveranern, die mit der Single „Donut Man“ (als Teil der „It’s Gigantic“-Compilation 1996 auch auf CD erschienen) einen pop-punk’n’rolligen Knaller vorlegen, der glatt kommende Hitschmieden der Kategorie MASKED INTRUDER vorwegnimmt.

Auf der B-Seite dann SKIN OF TEARS, deren „Still a Loser“ seinerzeit eine vielversprechende Visitenkarte mit Anklang an den Skate-Punk US-amerikanischer Prägung markierte. Vom in der Folge charakteristischen Ska-/Reggae-Additiv ist hier noch nichts zu spüren. Dafür beweist der Vierer gerade im Schlussdrittel erhöhte Spielfreude, wenn die instrumentale Extrarunde das „Löwenzahn“-Titelthema streift. Dass hier aber ungeachtet des erhöhten Schrabbelfaktors keine Rede von soundtechnischer Findungsphase sein kann, belegt auch der Umstand, dass die Nummer für den Debütlangspieler „Shit Happens“ ein Jahr später neu eingespielt wurde. Für Fans und Sammler nicht allein ob der nur hier erhältlichen Ur-Version – und natürlich der quasi-exklusiven GIGANTOR-Nummer – eine echte Entdeckung.

Wertung: (6,5 / 10)

