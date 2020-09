Get Dead: Dritte Single, nächster Knaller

Die Vorfreude hat einen Namen: GET DEAD. Oder auch „Dancing With the Curse“. So lautet nämlich der Titel des am 9. Oktober erscheinenden neuen Werkes der rau-herzlichen Punks aus Kalifornien.

Dass es diesmal melodischer und einen Tick experimenteller zugehen wird, deuteten die ersten beiden Vorab-Tracks, „Pepperspray“ und „Disruption“ bereits an. Nun also „Glitch“, eine Quasi-Ballade, bei der Sänger Sam das stimmliche Reibeisen weitgehend verbannt.

Der Vorfreude wird dadurch erwartungsgemäß kein Abbruch beschert.

