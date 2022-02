Get Dead: Bereit für die Bühne

Der Sommer kann kommen. Denn am Horizont steht endlich die neuerliche Live-Visite der Punk-Rocker GET DEAD, die im Gepäck ihren jüngsten Geniestreich “Dancing With the Curse” dabei haben werden – physisch und als Teil des Bühnenprogramms.

Im Juli und August werden die Kalifornier an folgenden Daten zu sehen sein:

27. Juli 2022 – München, Unter Deck

28. Juli 2022 – Zürich (CH), Dynamo

30.07.2022 – Stuttgart, Juha West

31. Juli 2022 – Linz (AT), SBÄM Fest

1. August 2022 – Köln, MTC

2. August 2022 – Nürnberg, Kantine

3. August 2022 – Leipzig, Conne Island

4. August 2022 – Hamburg, Indra

5. August 2022 – Münster, Sputnikhalle

12. August 2022 – Wien (AT), Replugged

