George Wendt ist tot

Seine Mitwirkung im Sitcom-Klassiker „Cheers“ machte ihn weltberühmt. In allen zwischen 1982 und 1993 ausgestrahlten 275 Episoden gab er den Kneipenstammgast Norm Peterson und wurde dafür sechs Mal für einen Emmy nominiert. Am 20. Mai 2025 starb George Wendt im Alter von 76 Jahren im Schlaf.

Seinen Werdegang begann Wendt beim Theater. Dort lernte er auch seine spätere Frau Bernadette Birkett kennen, mit der er seit 1978 verheiratet war. Dem Bühnenschauspiel hielt er auch nach seinem Durchbruch mit „Cheers“ die Treue und trat u. a. in einer Broadway-Inszenierung von „Die 12 Geschworenen“ auf.

Zu den zahlreichen TV- und Filmauftritten Wendts zählen u. a. „Dreamscape“ (1984), „Fletch – Der Troublemaker“, „House“ (beide 1985), „Forever Young“ (1992), „Space Truckers“ (1996), „King of the Ants“ (2003), „Masters of Horror: Family“ (2006) oder „VFW“ (2019).

