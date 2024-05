G31 – Live auf St. Pauli (2024, DIY/Bitzcore Records)

Bei alteingesessenen Bands dienen Live-Platten meist dazu, der Fan-Klientel ein Best-of bei möglichst authentischem Bühnenklang zu präsentieren. Kein Wunder also, dass diese Art der Veröffentlichung, die gern auch zur Vertragserfüllung vor Label-Wechseln genutzt wird, geteilte Auffassungen hervorruft. Im DIY-Segment verhält es sich anders. Hier sind Konzertmitschnitte, gerade in der Zeit zwischen Studio-Outputs, eine willkommene Gelegenheit, um Eigenwerbung zu betreiben und neue Auftrittsmöglichkeiten zu erschließen.



Mit „Live auf St. Pauli“ legen auch die Deutsch-Punks G31 ein für die Nachwelt festgehaltenes Konzert im Indra-Club auf der Reeperbahn vor. Aufgenommen wurde das zehn Songs umfassende Set während des Bitzcore-Festivals kurz vor Weihnachten 2023. Die Beiträge stammen, mit Ausnahme des Final-Tracks, „Fußball schafft Frieden“, allesamt vom letzten Album, „Die Insel der versunkenen Arschlöcher“ (2022), der Norddeutschen – darunter „Wir dienen nicht“, „Revolution spielen“, „Punkern gehen“, „Wanda Wandalis“, „Sonne im Park“ und das gegen die AfD gerichtete „Zu schön für dich“.



Der Reiz der Live-Konserve liegt im Klang, der dem melodischen Punk, gerade beim eigenwilligen Gesang von Frontfrau Mitra, ein sympathisches Mehr an Rotzigkeit beschert. Die Publikumsreaktionen lassen dabei erahnen, dass der Gig auf entsprechende Gegenliebe stieß. Damit ist „Live auf St. Pauli“ letztlich eine weitere Visitenkarte, mit der G31 sich und ihren Garten-Punk für weitere Bühnen empfehlen. Die Lust, das zu erleben, steigt mit der gelungenen Einstimmung definitiv.



Die CD-Version im Papp-Cover gibt’s für 5 € direkt bei der Band!

Wertung: (6,5 / 10)

Ähnliche Artikel