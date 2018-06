Vor fünf Jahren hinterließen FOR HEADS DOWN mit ihrem Debütalbum „Storm Warning” bleibende Eindrücke. Was blieb war das Warten auf mehr. Dessen Ende folgt allerdings erst jetzt, genauer am 20. Juli. Denn dann veröffentlichen die Siegener via Melodic Punk Style den „Resurgence” betitelten Nachfolger.

Auf der Bandcamp-Seite des polnischen Labels kann man die ersten Songs bereits hören.

