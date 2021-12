Fahnenflucht / 100 Kilo Herz – Split (2021, Bakraufarfita Records/Aggressive Punk Produktionen)

Split-Veröffentlichungen sind häufig Ausdruck von Freundschaft. Warum sollte man auch (Platten-)Raum mit einer Band teilen, die man nicht ausstehen kann? Bei der gemeinsamen EP von FAHNENFLUCHT und 100 KILO HERZ geht die Wertschätzung der jeweils anderen Fraktion so weit, dass kein eigenes Material dargeboten wird. Stattdessen covern beide Formationen je zwei Songs ihrer Gegenüber. Oder besser: Nebeneinander.

Den Anfang machen FAHNENFLUCHT, deren Deutsch-Punk gemeinhin nicht an Härte spart. Die Rheinberger, die seit den mittleren 90ern in wechselnder Besetzung aktiv sind, übersetzen „Scheren fressen“ (vom 2020er-Langspieler „Stadt Land Flucht“) und „Träume“ (vom 2018er-Album „Weit weg von zu Hause“) in ihren mitunter gen Hardcore tendierenden Sound. Der kritische Charakter passt selbstredend voll ins Raster, so dass die raueren Interpretationen vollauf funktionieren.

Im Gegenzug haben sich 100 KILO HERZ aus Leipzig „Hoffnung“ (vom 2016er-Werk „Angst und Empathie“) und „Schwarzmaler“ (Titeltrack des gleichnamigen Outputs von 2011) vorgenommen. Auch hier sorgt die Veränderung des Sounds – allein aufgrund der Bläserbeteiligung im FEINE SAHNE FISCHFILET-Stil – für stimmungsvolle Alternativ-Versionen. Stimmlich rangieren beide Bands mit ihren Reibeisen-Frontmännern nicht allzu weit voneinander entfernt, so dass die Eindringlichkeit der einzelnen Nummern keineswegs gemindert wird. Von dieser Split-EP dürfen sich Punk-Befürwortende wahrlich freundschaftlich geherzt fühlen.

Wertung: (7 / 10)

