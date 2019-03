Ende März spielen FACE TO FACE drei Shows in New York City – und präsentieren dabei je eine Platte („Protection“, „Reactionary“ und „Face to Face“) in voller Gänze.

Damit nicht genug, werden die Höhepunkte des Auftritts-Triples als neuer Teil der Fat-Wreck-Reihe „Live in a Dive“ veröffentlicht.

Ein Erscheinungstermin steht noch nicht fest. Trotzdem ist vorab ein stattliches „Hell yeah!“ angebracht.

.



