Face to Face – Live (1998, Vagrant Records)

Es gibt nur wenige Live-Alben, die sich dauerhaft im Ohr verankern können. Eine dieser schillernden Ausnahmen ist der erste offizielle Konzertmitschnitt des modernen Punk-Klassikers FACE TO FACE, in sympathisch simpler Manier „Live“ getauft. Aufgenommen wurde die hervorragende Scheibe im September 1997 in Los Angeles; erschienen ist sie im Folgejahr bei Vagrant Records. Zur Zeit des Auftritts gab es die Band rund sieben Jahre. Wie viele unvergessliche Hits sie bereits in dieser (Post-Fat-Wreck-)Periode vorweisen konnte, belegt die soundtechnisch einwandfreie, von spürbarer Wonne und Publikumschören begleitete Platte eindrucksvoll.



Wenn eine Combo mit Song-Kalibern wie „Walk the Walk“, „I Want“ und „Blind“ gleich zum Auftakt eines Gigs voll auf ekstatische Begeisterung setzt, kann im weiteren Verlauf nichts mehr schief gehen. Dem grandiosen Song-Triple folgen 15 (!) weitere Kracher, darunter Evergreens aus allen (damaligen) Schaffensphasen wie „I’m Not Afraid“, „I Won’t Lie Down“, „Ordinary“, „I’m Trying“, „A-OK“, „Do You Care?“ oder – zum krönenden Abschluss – „You’ve Done Nothing“. Mit „Telling Them“ setzt es zudem ein Cover von SOCIAL DISTORTION. Nur einer fehlt: „Disconnected“. Warum die Kalifornier einen ihrer größten, live bis heute regelmäßig präsentierten Knaller aussparten, erscheint schleierhaft – und bildet einen abseitigen Makel, den FACE TO FACE erst zwanzig Jahre später, mit ihrem Beitrag zur „Live in a Dive“-Serie egalisieren sollten. Aber besser spät als nie.

Wertung: (8,5 / 10)

