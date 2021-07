FACE TO FACE, da braucht es keine zwei Meinungen, sind ein Klassiker des modernen Punk-Rocks. Am 10. September werden die Fat-Wreck-Urgesteine mit „No Way Out But Through“ ihr neues Album herausbringen.

Mit dem Titeltrack haben die Kalifornier gleich den ersten Beitrag geteilt. Erinnerungen an „Reactionary“ sind dabei wohl kein Zufall. Das wird groß. Mal wieder…

