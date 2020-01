Ernte 77 – Kippekausen (2019, Astroholz Records)

Wohin führt der Weg des Deutsch-Punks? ERNTE 77 und ihrem dritten Langspieler „Kippekausen“ zufolge macht er an krausen (oder kraus benannten) ÖPNV-Haltestellen wie Övelgönne, Pissstraße, Am Baukloh oder dem auch textlich bemühten Ennepetal („31. Februar“) Halt. Die Endstation jedoch bleibt unbekannt, selbst wenn die Kölner mit ihrem Sound eine durchaus sympathische Antwort auf die eingangs formulierte Fragestellung erahnen lassen: weiter ins Unangepasste, aber keineswegs Unbequeme. Die thematisch passende Idee vermittelt neben „Punk heute“, eine muntere Fusion aus Melodie, Vorschub und ironisch verzerrter Kritik, die in Rachut-Manier abgehandelte Genre-Bestandsaufnahme „Alles klingt wie Turbostaat“.

Und natürlich der Gesang, der weitgehend wirkt wie melodisch Gesprochenes. Aber auch das fügt sich wunderbar ins Gesamtbild, das mit zahlreichen Hintergrundchören und Parallelen zu den Domstadt-Kollegien OUTSIDERS JOY und SUPERNICHTS keine vollends frischen Sichtweisen eröffnet, im Gegenzug aber stattliches Vergnügen bereitet. Als Waffe der Wahl erweist sich auch auf „Kippekausen“ die humorige Verzerrung, die zwischen Absurdität („Soße, die Durchfall macht“), verstecktem Tiefsinn („Äpfel mit Birnen vergleichen“), (Hipster-)Trend-Torpedierung („Manufraktur“) und ernsthaften Gedankengängen („100 Ballons“) in der Hauptsache positive Eindrücke hinterlässt.

Dass klare Haltung dabei nicht zu kurz kommt, verdeutlichen u. a. die auf Heimatstolz visierte Karnevals-Abrechnung „Superscheißezick“, „Antarktiskritik“ und die klare – und glasklar formulierte – AfD-Breitseite „Endlich wird umgevolkt“. Am Rande veredelt von Elektro-Beat-Einschüben („Wie wir trinken wollen“) und Hip-Hop-Gastsprech („Panik im Foyer“), gibt auch die stilistische Vielfalt keinen Anlass zur Klage; nicht zuletzt, da ERNTE 77 das gepflegte Niveau über die Dauer der satten 19 Songs aufrecht erhalten. So lässt sich eines angesichts von „Kippekausen“ zweifelsfrei sagen: Die Bummelfahrt des Deutsch-Punks ist noch lange nicht beendet. Nächster Halt: Ennepetal.

Wertung: (7 / 10)

Ähnliche Artikel