Electric Frankenstein – Takin‘ You Down (1999, TKO Records)

Im Laufe ihres Werdegangs hat die Punk’n’Roll-Institution ELECTRIC FRANKENSTEIN eine Vielzahl an 7″-Singles herausgebracht. Eine davon ist „Takin‘ You Down“, die 1999 vorgestellt wurde und wie die B-Seite „I Just Can’t Kick“ auch in die Non-Album-Track-Zusammenstellung „Annie’s Grave“ (2001) integriert wurde. Aber zurück zur Vinyl-Fingerübung, die ELECTRIC FRANKENSTEIN mit der zwischenzeitlich versehenen Namenserweiterung 2000 auf dem Cover abbilden. Denn die zwei dahinterstehenden Songs geben Fans exakt, was diese erwarten.

„Takin‘ You Down“ ist ein recht schnörkellos abgehandelter Garagen-Kracher mit treibendem Rhythmus und finaler Kreischgitarre. Den bleibenderen Eindruck hinterlässt allerdings „I Just Can’t Kick“, das mit rauer Punk-Kante, mitreißendem Stimmeinsatz von Frontmann und Lead-Gitarrist Steve sowie einem mit Chören veredelten Refrain mächtig Laune macht. Auch wenn die ihrer Exklusivität nachträglich beraubte Single in der Diskographie ihrer Urheber nur eine von vielen markiert, an Klasse mangelt es ihr sicher nicht!

Wertung: (7 / 10)

