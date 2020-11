Donots – Birthday Slams Live (2020, Solitary Man Records)

Es ist ein Jahr zum Abgewöhnen. Mit Corona-Pandemie, Covidioten-Schaulaufen und dem schleichenden Niedergang des kulturellen Sektors. Der letztgenannte Aspekt ist für zahllose Kulturschaffende, egal ob auf der Bühne oder davor/dahinter, Ausdruck politischen Versagens. Rettende Maßnahmen werden weitgehend denjenigen (Szenen) überlassen, die auch in Zukunft vielfältige Angebote in der hiesigen Club- und Theaterlandschaft erleben möchten. In dieser aufgewühlten Periode veröffentlichen die DONOTS mit „Birthday Slams Live“ ihre erste vor Publikum aufgenommene Platte. Einen besseren Zeitpunkt hätten sie dafür unmöglich wählen können.

Hintergrund des Doppel-Albums ist das 25. Bandjubiläum der Punk-Rocker (oder Rock-Punks) aus Ibbenbüren im Frühling 2019. Den daraus entstandenen Wahnsinn bündelt das Quintett in 21 ausgewählten Songs, mitgeschnitten in fünf Städten. Neben Berlin, Hamburg, Düsseldorf und Wiesbaden ist (natürlich) auch der Heimatort der DONOTS vertreten, wo der furiose Tour-Abschluss als Open-Air zelebriert wurde. All das Drumherum, das kollektive Schwitzen, die Ekstase, das bierselige In-den-Armen-liegen mit fremden Menschen und natürlich das gemeinsame Mitschmettern von Lieblings- und anderen Liedern, ist eine der besonderen Nebensächlichkeiten des Seins, die in 2020 so schmerzlich vermisst werden.

Umso willkommener erscheint der Beitrag der sympathischen Veteranen, um dieses Gefühl, wenn schon nicht vor der Bühne, so doch zumindest in den heimischen vier Wänden (oder wo Musik auf Konserve sonst aufgesogen wird) erfahrbar zu machen. Grassierende Entenpelle inklusive. Im Vordergrund soll hier nicht die Songauswahl stehen (Auflistung siehe unten), schließlich sieht jeder seine Favoritenliste mehr oder weniger abgehakt; ein Wehrmutstropfen ist aber definitiv, dass die Uralt-Kracher „You Cannot“ und „Outshine the World“ allein als 7“-Dreingabe des längst ausverkauften exklusiven Vinyl-Dreierpacks zugänglich gemacht werden. Vielmehr geht es um die ansteckende Wirkung, die über die Frage, ob man (oder frau) nun Fan ist, oder nicht, weit hinausreicht.

Der Sound ist mit all seinen vereinzelt schiefen Tönen rundum perfekt. So müssen Konzertalben klingen! Dazu die vielen Ansagen, Danksagungen und Witze (ein Knaller: Ingos Lachsalven bei „Whatever Happened to the 80‘s“), die in ihrer atmosphärischen Nahbarkeit nur von den Chören des Publikums übertroffen werden. Den Höhepunkt bietet dahingehend der neunminütige Schlussakt „So Long“ (aus Ibbenbüren), bei dem die Gänsehaut auch nicht verschwinden mag, wenn die letzten Klänge längst verstummt sind. Hinzu kommen illustre Gastmusiker: die ANTILOPEN-GANG („Kaputt“), DIE TOTEN HOSEN-Drummer Vom Ritchie („Superhero“), TURBOSTAAT-Frontmann Jan Windmeier („Gegenwindsurfen“) und BROILERS-Sänger Sammy Amara („Problem kein Problem“).

Zum Ende eines turbulenten Jahres bedeutet „Birthday Slams Live“ einen ersehnten Silberstreif am Horizont, der durch das Vergangene Hoffnung für das Zukünftige schöpfen lässt. Oder anders zusammengefasst: Bis bald im Pit. Egal ob bei den DONOTS in großen Hallen oder der lokalen DIY-Hardcore-Combo im Kneipenkeller um die Ecke. Dafür einen dicken Schmatzer nach Ibbenbüren.

Tracklist:

01. Intro (Live aus Berlin)

02. Ich mach‘ Nicht Mehr Mit (Live aus Berlin)

03. Calling (Live aus Berlin)

04. Wake the Dogs (Live aus Berlin)

05. Dead Man Walking (Live aus Wiesbaden / Abend)

06. Geschichten vom Boden (Live aus Hamburg)

07. Saccharine Smile (Live aus Hamburg)

08. Kaputt (Live aus Berlin)

09. Superhero (Live aus Ibbenbüren)

10. Scheißegal (Live aus Hamburg)

11. Keiner kommt hier lebend raus (Live aus Wiesbaden / Mittag)

12. Stop the Clocks (Live aus Düsseldorf)

13. Gegenwindsurfen (Live aus Berlin)

14. Das Dorf war L.A. (Live aus Ibbenbüren)

15. Eine letzte letzte Runde (Live aus Ibbenbüren)

16. Dann ohne mich (Live aus Ibbenbüren)

17. Problem kein Problem (Live aus Düsseldorf)

18. Whatever Happened to the 80’s (Live aus Wiesbaden / Mittag)

19. We’re Not Gonna Take It (Live aus Wiesbaden / Abend)

20. Willkommen Zuhaus (Live aus Ibbenbüren)

21. So Long (Live aus Ibbenbüren)

Wertung: (8 / 10)

