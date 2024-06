Donald Sutherland ist tot

Auf der Kinoleinewand und Theaterbühne war er über Jahrzehnte ein angesehener Charakterdarsteller und konnte mehr noch auf eine Fülle unerschütterlicher Klassiker verweisen: Am 20. Juni 2024 starb Hollywood-Veteran Donald Sutherland, wie es heißt nach langer Krankheit, im Alter von 88 Jahren in Miami.

Der gebürtige Kanadier entdeckte die Leidenschaft fürs Schauspiel bereits während seiner Schulzeit. Nach seinem Studium an der Royal Academy of Dramatic Art in London blieb er zunächst beim Theater, wurde aber Anfang der 1960er für Film und Fernsehen entdeckt. Bevor mit der Antikriegs-Satire „M*A*S*H“ (1970) der internationale Durchbruch folgte, erregte er als Teil des Klassikers „Das dreckige Dutzend“ (1967) Aufsehen.

In der Folge wirkte Sutherland, der sich zusammen mit Kollegin Jane Fonda gegen den Vietnamkrieg engagierte, in einer Vielzahl populärer Produktionen mit. Zu diesen zählen „Stoßtrupp Gold“ (1970), „Klute“ (1971), „Wenn die Gondeln Trauer tragen“ (1973), „Der Tag der Heuschrecke“ (1975), „1900“ (1976), „Kentucky Fried Movie“ (1977), „Ich glaub‘, mich tritt ein Pferd“, „Die Körperfresser kommen“ (beide 1978), „Die Nadel“ (1981), „Revolution“ (1985), „Lock Up“, „Weiße Zeit der Dürre“ (beide 1989), „Backdraft“, „JFK – Tatort Dallas“ (beide 1991), „Outbreak“ (1995), „Space Cowboys“ (2000) und „Die Tribute von Panem“ (2012 – 2015).

Dabei erhielt Sutherland zwei Golden Globes – für „Citizen X“ (1996) und „Path to War“ (2003) – und wurde 2018 mit dem Ehren-Oscar für sein Lebenswerk ausgezeichnet. In seiner Heimat Kanada wurde er mit dem höchsten Zivilorden als Companion of the Order of Canada gewürdigt.

Aus seiner zweiten Ehe (mit Shirley Douglas) ging Sohn Kiefer Sutherland hervor, der ebenfalls ein erfolgreicher Schauspieler wurde. Bis zu seinem Tode war Donald Sutherland mit seiner dritten Frau Francine Racette verheiratet. Zwei der gemeinsamen drei Kinder (Rossif und Angus Redford Sutherland) sind ebenfalls als Schauspieler aktiv.

