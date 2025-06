Die Superfreunde – Apfel Birne (2008, Trash 2001 Records)

„Diese Erde werden wir regieren, mit Gewalt und giftigen Tieren…“ – `Superfreunde regieren die Erde`

Punk darf alles. Auch eine Band wie DIE SUPERFREUNDE hervorbringen. Das Kollektiv um Metal Berten alias Berthold Roling, der später KOMMANDO PETERMAN und DER DUMME AUGUST bereichern sollte, präsentiert auf seinem ersten (und einzigen) Album, „Apfel Birne“, parodistischen Asi-Punk, der instrumental auf das Spektrum einer Garagen-Schüler-Combo verdichtet wird: ein bis drei Akkorde, Uffta-Uffta-Schlagzeug und betont unmelodischer Grölgesang mit teils hohem Sprechanteil. Dass sich hier durchaus versierte Musiker verstecken, zeigen die etwas abwechslungsreicher gestalteten (und sogar mit Gitarrensoli versehenen) „Bier ist leer“ und „Unsere Fans sind Schweine“. Ansonsten bleibt die Platte weitgehend auf schmuckloses Gerumpel reduziert. Und diverse frauenfeindliche Texte.



Im finalen Interview-Track, „Wir sind die Superfreunde“, der den ironischen Ansatz in betont ernster Gesprächsrunde deutlich unterstreicht, wird vom Kampf gegen die Unterdrückung der Männer durch die Frauen gefaselt. Wir wissen ja alle, dass das Matriarchat die Vorstufe des Weltuntergangs ist! Die in den simplen Proll-Lyrics wiederholt vollzogene Attacke gegen das weibliche Geschlecht ist tatsächlich auch mal amüsant („Frauen haben kurze Beine“), schießt mit dem buchstäblich handfesten „Frauen sind doof“ aber provokant über das Ziel hinaus. Das i-Tüpfelchen bildet die streng monoton geplärrte „Eins, zwei, drei, vier“-Einleitung der Songs, die mit „Wir sind so toll“ und „Man findet keine Freunde mit Salat“ auch mal „Die Simpsons“ zitieren. Oder in anderem Zusammenhang „South Park“.

Unter dem Strich bleibt ein bewusst polarisierendes Musikwerk, das Spaß machen kann – siehe „Superfreunde regieren die Erde“, „Matze Hippieschwein“, das THE ATOMAREN ÜBERMENSCHEN-Cover „Lokenbach“ oder „Das wir Rumänen sind“ –, aber beileibe nicht muss. Wer DIE SUPERFREUNDE dabei zu ernst nimmt, hat den ebenfalls im Interview-Track als „Kunst“ bezeichneten Ansatz allerdings mal gar nicht verstanden. Obwohl: In diesem Sujet führt an den mächtigen KASSIERERN immer noch kein Weg vorbei. Aber man kann es ja mal versuchen.

Wertung: (5,5 / 10)

Sichtungen: 3

Ähnliche Artikel