Descendents: Zurück auf World Tourage

Im kommenden Jahr, so die berechtigte Hoffnung, können Konzertveranstaltungen wieder in gewohnter Manier stattfinden. Dafür bringen sich nun auch die DESCENDENTS in Stellung und beehren Europa im Sommer 2022 mit einer Tour.

Station machen die Alt-Punks dabei in folgenden Orten:

30.07.2022 – Linz (AT), SBÄM Fest

31.07.2022 – Würzburg, Posthalle (+ USELESS ID)

02.08.2022 – Berlin, SO36 (+ MAKEWAR)

03.08.2022 – Hannover, Faust (+ MAKEWAR)

06.08.2022 – Dortmund, FZW (+ USELESS ID)

09.08.2022 – München, Backstage (+ USELESS ID)

