Das dynamische (Film-)Duo: Staffel IV, Kapitel 8

Sie ist eine Martial-Arts-Legende und mehr noch die bis dato einzige westliche Schauspielerin mit einem Top-Billing in einer Hongkong-Produktion. Die Rede ist (natürlich) von Cynthia Rothrock, die einst von Sammo Hung entdeckt wurde und das Kampfsport-Kino ab den mittleren 1980ern kräftig aufmischte.

Bevor sie auch in den USA zur renommierten Darstellerin avancierte, drehte sie vorrangig in Hongkong und bewies auch auf der großen Leinwand, dass sie zurecht Trägerin von fünf schwarzen Gürteln ist. In unserem jüngsten Review-Doppel ehren wir die „Queen of Martial-Arts“ mit zwei Werken aus ihrer Zeit in Asien.

Dabei fassen wir unter dem Titel „Fighting Femmes Vol. 2: Cynthia Rothrock in Hongkong“ die folgenden Streifen zusammen:

8.1: Lady Reporter – Born to Fight

8.2: Karate Tiger 2

