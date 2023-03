Das dynamische (Film-)Duo: Staffel IV, Kapitel 3

Wir werden alle nicht jünger. Für viele Schauspieler*innen bedeutet ein Mehr an Falten aber auch eine Ermangelung reizvoller Rollenangebote. Während viele Aktricen daraufhin deutlich kürzer treten, zieht es diverse männliche Kollegen ins B-Metier.

Einer der aktuell vielbeschäftigsten Vertreter dieser Gattung ist Oscar-Preisträger Nicolas Cage. Er, so scheint es, spielt in jeder noch so kruden Kleinproduktion mit, zeigt dabei aber oftmals aufwertenden Einsatz. Das kann von John Travolta weniger behauptet werden, der sich häufig eher mit Dienst-nach-Vorschrift-Darbietungen durch seine Engagements zu schleppen scheint.

Getreu dem Motto „Abgehalfterte Stars und der Ruf nach Vergeltung“ werden je ein Werk mit den obengenannten Ex-Kassenmagneten begutachtet, in denen als verbindendes Moment Rache ein zentrales Motiv ausmacht:

3.1: A Score to Settle

3.2: Rage – Tage der Vergeltung

