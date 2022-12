Das dynamische (Film-)Duo: Staffel III, Kapitel 15

Filmische Review-Specials zur Weihnachtszeit hatten bei uns in der Vergangenheit meist wenig festliches an sich. Es ging dabei vorrangig um Kontrastprogramm zum allgemeinen Besinnlichkeits-Overkill.

Diese Tradition setzt sich auch diesmal fort, wenn das Wirken eines Killer-Clowns im Mittelpunkt steht, der Stephen Kings Pennywise aussehen lässt wie eine Witzfigur.

Somit subsummieren wir die beiden „Terrifier“-Teile unter dem Titel „Rohe Weihnachten Vol. I: The Gruesome Art of Art the Clown“.

15.1: Terrifier 2

15.2: Terrifier

Natürlich wünschen wir trotzdem erholsame Feiertage. Aber zu deren Unterhaltungsprogramm können schließlich auch kernige Splatter-Exzesse zählen…

