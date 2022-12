Das dynamische (Film-)Duo: Staffel III, Kapitel 14

Die Grundformel des Kumpelfilms ist simpel: Zwei grundverschiedene Charaktere müssen sich zusammenraufen, um eine großspurige Herausforderung zu meistern. Die moderne Vorlage im Cop-Metier schuf Walter Hill mit “Nur 48 Stunden” anno 1982 – und katapultierte Eddie Murphy von null auf Superstar.

Dem Genre hielt Murphy auch in der Folge sporadisch die Treue, so etwa in “Metro”; selbst wenn der Buddy-Aspekt eher zweitrangig bleibt. Beide Filme stellen wir im Rahmen unserer Review-Serie unter der Überschrift “Gemischtes Doppel im Kumpelfilm Vol. II: Unterwegs mit Eddie Murphy” vor:

14.1: Nur 48 Stunden

14.2: Metro

