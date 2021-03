Counterpunch – Handbook For the Recently Debriefed (2021, SBÄM Records/Thousand Islands Records)

Die Zahl der Independent-Bands, die während der Corona-Pandemie neue Musik aufnahmen, um Tristesse und Auftrittsverbot zu entfliehen, ist groß. Nicht wenige begnügten sich mit EPs, bisweilen Vorboten neuer Platten, manchmal aber auch schlicht Ausdruck des eingeschränkten Entfaltungsspielraums.

Für COUNTERPUNCH bedeutet die 7“ „Handbook For the Recently Debriefed“ das erste neue Material seit ihrem 2014er-Album „Bruisers“ – und ist zugleich als Vorgeschmack auf dessen in Planung begriffenen Nachfolger zu deuten. Die Doppel-Single, bestehend aus dem Titeltrack sowie der B-Seite „We, the Role“, bietet in weniger als fünf Minuten ausreichend Belege dafür, dass der zeitlose Melo-Core der Chicagoer für Genre-Fans noch immer eine mehr als sichere Bank markiert.

Die A-Seite beginnt temporeich und druckvoll. Neben standesgemäßen Mitgrölpassagen knüpft der (Skate-)Punk des Quartetts über Metal-influenzierte Gitarren zarte Bande Richtung A WILHELM SCREAM. „We, the Role“ bietet durch verstärkt pop-punkige Klänge und ein insgesamt gedämpftes Energielevel stimmiges Kontrastprogramm, bei dem die Singalongs abermals sitzen wie ein Maßanzug. Auch textlich leisten COUNTERPUNCH mit Kommentaren zur gesellschaftlichen Entwicklung Überzeugungsarbeit. Kurzum: Die neue Platte kann kommen!

Wertung: (7 / 10)

