Comeback Kid – Trouble EP (2024, SharpTone Records)

Als moderner Hardcore-Klassiker müssen COMEBACK KID längst nichts mehr beweisen. Die Kanadier um den in der Anfangszeit noch an der Gitarre tätigen Frontmann Andrew Neufeld servieren einfach die Musik, die sie selbst in Bewegung hält. Dass sich der Sound über die Jahre immer stärker Richtung Metal verändert hat, stört die Fangemeinschaft nicht im Geringsten. Schließlich knallt die Band auf Konserve und erst recht live auf der Bühne noch immer ungebrochen intensiv.



Mit der „Trouble“-EP haben COMEBACK KID ihre Setlisten um weitere Auswahlmöglichkeiten ergänzt. Als prägnanteste Nummer empfiehlt sich dabei der Final-Track „Breaking and Bruised“, der eine sympathisch rockige Hardcore-Variante (mit Wummer-Bass) präsentiert, abseits der melodischen Ader aber natürlich nicht auf barsches Geschrei verzichtet. Davon bieten auch die übrigen Nummern genug, wobei aber auch der Opener, „Trouble in the Winner’S Circle“, im Refrain (punk-)rockige Einflüsse zulässt.

Bei „Disruption“ lassen COMEBACK KID dann leidenschaftlich den Hardcore-Hammer kreisen, sorgen aber auch dabei immer wieder für Tempo- und Gesangsvariationen. Gesteigerter Vorhersehbarkeit wirken sie damit heuer entgegen. Bleibt noch „Chompin‘ At the Bit“, bei dem die metallischen Gitarren am stärksten zur Geltung, was am munteren Mix aus Stilen und Tonalitäten aber auch diesmal nicht rüttelt. Wenn EPs im besten Sinne ein Geschenk an die Fans sind, um die Wartezeit aufs nächste Album zu verkürzen, haben Andrew & Co. diese Aufgabe mit Bravour erledigt!

Wertung: (8 / 10)

Sichtungen: 4

Ähnliche Artikel