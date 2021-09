Comeback Kid: Konzertreihe zum Jahresbeginn

Die Konzertkalender fürs kommende Jahr füllen sich! Auf dem Schirm haben sollten Hardcore-Fans dabei die neuerliche Visite von COMEBACK KID.

Denn die Kanadier bringen mit BE WELL nicht nur eine echte Support-Granate mit, sondern haben zudem auch DEVIL IN ME und SCOWL im Gepäck.

Zu erleben gibt es das Spoektakel in unseren Breiten hier:

19.01.2022 – Berlin, Hole44

20.01.2022 – Hannover, Faust

21.01.2022 – Bochum, Matrix

22.01.2022 – Karlsruhe, Weiße Rose

31.03.2022 – Wil (CH), Gare de Lion

02.02.2022 – München, Backstage

04.02.2022 – Leipzig, Conne Island

Ähnliche Artikel