Coheed and Cambria: Live im Frühling

Prog-Rock trifft Space-Odyssee. Das Spätwerk von COHEED AND CAMBRIA kennt wahrlich keine Grenzen. Die Kritiker jedenfalls zeigten sich begeistert vom jüngsten Langspieler „The Unheavenly Creatures”. Das Publikum ebenso: In Deutschland konnten sich die New Yorker über Platz 46 der Albumcharts freuen.

Freuen können sich indes auch die Fans. Denn im Frühjahr des kommenden Jahres kehren COHEED AND CAMBRIA auf hiesige Bühnen zurück. Bodenhaftung? Ausgeschlossen!

28.04.2019 – Köln, Live Music Hall

29.04.2019 – München, Backstage

01.05.2019 – Hamburg, Markthalle

02.05.2019 – Berlin, Astra

03.05.2019 – Karlsruhe, Substage