Chefdenker: Ein Album, ein Kühlschrank

Und da sag noch jemand, es gäbe keine guten Nachrichten mehr: CHEFDENKER haben angekündigt, 2025 ein neues Album zu veröffentlichen!

Viel kann dazu bislang nicht berichtet werden. Immerhin aber, dass die Platte wieder 19 Songs beinhalten und den wunderbaren Titel „Ein Kühlschrank voller Ideen“ tragen wird.

Jetzt wissen alle Fans von Bands mit Beteiligung von Claus Lüer ja längst, dass so ein Kühlschrank am besten im See entsorgt wird. Es darf davon ausgegangen werden, dass für dieses Aggregat eine Ausnahme besteht!

Weitere Infos und Optionen der Vorabbestellung in Kürze auf der Seite von Trillerfisch.

