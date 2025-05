Chasives – Toxic If Swallowed (2024, DIY)

Das personelle Gefüge einer Band kann bisweilen einengen. Um der kreativen Ader freien Lauf zu lassen, bietet sich der musikalische Alleingang an. Häufig vollzieht sich dieser auf akustischen Wegen. Eine Person, eine Gitarre. Sonst nichts. Aber es geht auch anders, wie HIJACK BROADCAST-Frontmann John.Ny beweist, der unter dem Namen CHASIVES als Ein-Mann-Kapelle in Erscheinung tritt. Die sechs Tracks seiner Debüt-EP, „Toxic If Swallowed“, hat der Hallenser innerhalb eines Jahres komplett alleine eingespielt. Mehr DIY geht nicht!

Hinter CHASIVES steht rau-garagiger Hardcore-Punk mit Grölgesang und altschulischem Einschlag. Das Eröffnungsstück „Guinea Pig“ gibt eine Richtung vor, von der John.Ny in der Folge nur punktiert abweicht. Geprägt ist diese von kalkuliertem Unperfektionismus, der den räudigen Charme als Stimmungsträger klar nach vorne stellt. Dass es auf „Toxic If Swallowed“ trotzdem vielseitiger zugeht, verdeutlicht das melodischer angelegte und von Synthie und Offbeat-Gitarre geprägte „Have You Seen My Neighbor?“. Wer es also mit der handgemacht reduzierten Essenz des Punks hält, dürfte CHASIVES als echte Entdeckung begreifen. Musikalische Alleingänge können eben auch in Bandanmutung funktionieren.

Wertung: (6,5 / 10)

