CD-Verlosung: Merchcowboy Mixtape Vol. 1

Die Weihnachtszeit ist, Religion hin oder her, gemeinhin die Jahresphase, in der das Geben eine Tugend sein sollte. Wer also noch auf der Suche nach einem geeigneten Festtagsgeschenk ist, wird beim „Merchcowboy Mixtape Vol. 1“ fündig – und tut zugleich noch etwas Gutes.

Denn der Erlös des Soli-Samplers kommt #handforahand zugute und unterstützt damit all jene Kulturschaffenden, die in Corona-Zeiten weitgehend abgehängt dastehen.

Teil der Zusammenstellung sind u. a. die DONOTS, Madsen, Sondaschule, MONTREAL, Antilopen Gang, ITCHY, KMPFSPRT und Tim Vantol . Musikalisch bleiben demnach wenig Wünsche offen.

Die notwendigen Informationen zur Kompilation haben wir hier für euch zusammengestellt.

Darüber hinaus verlosen wir in Kooperation mit Uncle M ein Exemplar des enorm empfehlenswerten Samplers.

Was ihr dafür tun müsst? Teilt unseren Beitrag zur Verlosung bis zum 18.12.2020 via Facebook und vermerkt in den Kommentaren unter dem Posting, auf welche Band ihr euch live am meisten freut, wenn der ganze Covid-Scheiß endlich ein Ende hat!

Die CD wird unter allen Teilnehmer*innen ausgelost. Der Rechtsweg ist selbstverständlich ausgeschlossen.

