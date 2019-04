Es gibt Nachrichten, die sind zu schön, um wahr zu sein: BRACKET bringen, wie bereits länger angekündigt, nicht allein ein neues Album heraus, sondern veröffentlichen dieses neuerlich bei Fat Wreck!

Das gute Stück trägt den Titel „Too Old to Die Young“ und erscheint am 31. Mai. Es ist die erste Fat-Studio-Platte der US-Pop-Punker seit „When All Else Fails“ (2000).

Mit „Canned From the Food Drive“ gibt es auch bereits den ersten Song auf die Ohren.

Ähnliche Artikel