Booze & Glory – Whisky Tango Foxtrott (2025, Concrete Jungle Records)

Im Segment des Straßen-Punks haben sich BOOZE & GLORY längst einen klangvollen Namen erspielt. Neue Wege müssen die Londoner um den gebürtigen Polen Mark am Mikro dafür nicht beschreiten. Es genügt schon die Verkettung liebgewonnener Versatzstücke von OiOiOi-Chören bis hymnischen Gröl-Refrains, verpackt in textliche Allgemeinplätzchen.



Von denen gibt es auch auf „Whisky Tango Foxtrott“, Album Nummer sechs, genug. Dabei geht es um das Leben abseits der (gesetzlichen) Norm („Boys Will Be Boys“), den steinigen Lebensweg („Rocky Road“), die Verkommenheit der Welt („Mad World“), Männerfreundschaften („Family Isn’t Always Blood“) oder auch die Aufopferungsbereitschaft für den eigenen Nachwuchs („I’d Die For You“).

Inhaltlich ist das fraglos überschaubar originell, was der Zielgruppe aber kaum den Spaß verderben dürfte. Denn Shoutalong-Passagen gibt es genug und auch in Sachen Tempo und Melodienreichtum liefert das Quartett ohne Umwege auf den Punkt. Gehört hat man das Angebotsspektrum auf „Whisky Tango Foxtrott“ allerdings schon zu Hauf. WTF-Momente bescheren BOOZE & GLORY mit ihrer soliden Platte daher wohl nur eisernen Fans.

Wertung: (6 / 10)