Booze Cruise: Aus 2020 wird 2021

Wie alle Sommer-Festivals kann aufgrund der Corona-Krise auch die „Booze Cruise“ in Hamburg nicht stattfinden. Somit wird die fünfte Ausgabe des Konzert-Marathons auf das kommende Jahr, genauer die Zeit vom 11. bis 13. Juni 2021 verschoben.

Organisator Stefan ließ dazu verlauten:

„… Wir sind mit den Bands vom Line Up 2020 in Kontakt, viele haben auch schon zugesagt.



Eure Tickets behalten natürlich ihre Gültigkeit. Grundsätzlich könnt ihr eure Tickets auch zurückgeben. Für uns wäre es eine große Hilfe, wenn ihr sie aber einfach für nächstes Jahr behaltet oder versucht, sie privat weiterzuverkaufen. Unser Partner TixForGigs bereitet gerade eine Plattform für die Rückgabe von Tickets vor, habt bitte noch etwas Geduld. Wir halten euch dazu auf dem Laufenden!



Wir sind keine große Konzertagentur, sondern organisieren das Festival nebenberuflich und haben zum Glück viele Helfer. Kosten haben und hatten wir trotzdem: für Grafiker, die Website, Anzeigen und Banner. Wir würden gern die kleinen Läden trotzdem bezahlen, in denen unser Festival stattgefunden hätte, damit dort auch 2021 wieder das Booze Cruise Festival steigen kann. Falls ihr uns helfen wollt, die Kosten zu decken und die Läden zu unterstützen, habt ihr folgende Möglichkeiten:



– Kauft Karten für unser Online Festival BOATLESS BOOZE CRUISE, das am 18.4 und am 2.5 stattfindet. https://www.tixforgigs.com/Event/34850

– Kauft Merch in der Boozetique. https://boozetique.bigcartel.com/

Demnächst gibt es Updates zu Postern, Shirts, Masken, Malbücher, Koozies, Hoodies, Geschirrhandtücher und einer Compilation – LP.

– Kauft Tickets für 2021 – diese gibt es ab dem 18.4. wieder bei TixforGigs – Falls du uns Geld spenden willst, geht das am einfachsten per paypal.paypal.me/boatlessboozecruise“