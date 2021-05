BITUME haben während der Pandemie das gemacht, was sie machen können: neue Songs geschrieben. Das Ergebnis dieser Arbeit trägt den Titel „Die Entscheidung“ und wird am 25. Juni via Rookie Records erscheinen.

Mit „Antisozialkompetenz“ ist auch bereits der erste Track des Albums in Videoform verfügbar. Wir lehnen uns kurz aus dem Fenster: Die Platte wird ein Knaller!

