Der CANDY HEARTS-Nachfolger BEST EX hat eine neue Single am Start. Und wie sollte es anders sein: Bei „Bad Love“ ist der Name Programm.

Der reduzierte, von Sängerin Mariel Loveland einmal mehr einnehmend gesungene Track entfernt sich noch weiter vom angestammten Indie-Rock der Vergangenheit und lässt sich fast mehr im Pop-Segment von Lykke Li verorten.

Wir sind gespannt, wo die Reise BEST EX zukünftig hinführen wird.

