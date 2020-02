Barrels: Ein klares Statement

Der „Dammbruch” von Thüringen ist ein politisches Erdbeben, das den verantwortlichen Parteien FDP und CDU schweren Schaden zufügt. Ganz zu Schweigen von der Demokratie an sich. Als Sieger feiert sich, traurig aber wahr, die AfD, der es endgültig gelungen ist, die bürgerliche Mitte nach rechts zu verschieben.

Dass sich das nicht jeder bieten lässt, verdeutlichen die zahlreichen Proteste, u. a. vor den Parteizentralen von FDP und CDU in Berlin und Thüringen. Ihren Beitrag wollen auch die Hamburger Alternative-Rocker BARRELS leisten, die am 7. Februar ihre selbstbetitelte neue EP herausbringen. Der Eröffnungs-Track „Wrong Wings” sollte in Videoform eigentlich am Release-Tag vorgestellt werden.

Aufgrund der aktuellen Ereignisse erfolgte die Veröffentlichung des Clips jedoch bereits einen Tag früher. Damit wollen BARRELS ein Zeichen setzen. Denn ihre EP ist merklich von den politisch aufgewühlten Zeiten der Gegenwart geprägt.





