Bad Astronaut: Neuer Song und Box-Set

Hinter BAD ASTRONAUT, Fat-Wreck-Getreue werden es wissen, steckt ein Nebenprojekt von LAGWAGON-Frontmann Joey Cape. Zwischen 2001 und 2006 veröffentlichte das Indie-Rock-Konglomerat drei Alben. Das Gesamtpaket veröffentlicht Fat am 23. April als Vinyl-Box-Set.

Für die Platten zwei und drei, namentlich „Houston: We Have a Drinking Problem“ und „Twelve Small Steps, One Giant Disapointment“, bedeutet die „Universe“ betitelte Zusammenstellung die Erstauswertung auf Schallplatte. Das Debüt, „Acrophobe“, wird zum ersten Mal seit 2010 neu aufgelegt.

Damit nicht genug, enthält das Set die „Inner-Space“-7″, die neben einer Alternativversion des Songs „Violet“ die brandneue Nummer „Wide Awake“ beinhaltet – das erste neue Material von BAD ASTRONAUT seit 15 Jahren!

Vorbestellbar ist die Vinyl-Werkschau über die Website von Fat Wreck.

