As December Falls: Auf erster Europa-Tour

In den sozialen Netzwerken haben AS DECEMBER FALLS durch konstantes Ad-Targeting eine beachtliche Verbreitung erzielt. Was das tatsächlich zählt, wird sich zeigen, wenn die brititschen Pop-Punks um Frontfrau Bethany im Herbst ihre erste Europa-Tour bestreiten werden.

Bei ihren Gastspielen in Deutschland wird das Quartett dabei von CADET CARTER begleitet:

27.10.2022 – Trier, Mergener Hof

28.10.2022 – München, Backstage

29.10.2022 – Kassel, Franz Ulrich

30.10.2022 – Berlin, Privatclub

01.11.2022 – Leipzig, Felsenkeller

02.11.2022 – Hamburg, Astra Stube

03.11.2022 – Köln, MTC

04.11.2022 – Oberhausen, Druckluft

06.11.2022 – Hannover, Lux

07.11.2022 – Wiesbaden, Schlachthof

