Antillectual: Auf ausgedehnter Rundreise durch unsere Straßen

ANTILLECTUAL spielen gern auf deutschen Bühnen. Klar, wirklich weit sind die Wege für dei drei Niederländer meist nicht. Die Menge an Auftritten, die die Polit-Punks auf ihrer „Whose Streets? Our Streets!“-Tour absolvieren werden, ist trotzdem ungewöhnlich – darüber aber selbstredend nicht weniger willkommen!

Wer neben den Straßen auch die an ihnen gelegenen Clubs für sich reklamieren will, kann dies an folgenden Terminen tun:

20.02.2025 – Bottrop, Kurz vorm Kino

21.02.2025 – Stuttgart, Juha West

22.02.2025 – Würzburg, Immerhin

14.03.2025 – Hamburg, Gängeviertel

15.03.2025 – Verden, Westen

19.03.2025 – Oberhausen, Druckluft

20.03.2025 – Saarbrücken, Tante Anna

21.03.2025 – Erfurt, Tiko

22.03.2025 – Berlin, Schokoladen

04.04.2025 – Zürich (CH), Dynamo

05.04.2025 – Nürnberg, Heizhaus

06.04.2025 – Solothurn (CH), Kofmehl

08.04.2025 – Düsseldorf, Pitcher

10.04.2025 – tba

11.04.2025 – Hannover, Stumpf

12.04.2025 – Oerlinghausen, Knup

