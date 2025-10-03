Angry Youth Elite – Unite & Fight (2025, Bakraufarfita Records)

Vier Songs, acht Minuten, eine EP. Und weil dessen Urheber ANGRY YOUTH ELITE sind, wird der Melo-Core auch genauso geschmettert, wie es die geneigte Fanschar aus den 90ern gewohnt ist. Nicht umsonst schwingt die Band aus dem Bergischen Land mit der Vorab-Single „Bring Back the 90s“ auch die nostalgische – und dazu dezent melancholische – Kelle. Aber das Nebeneinander von Melodie und Wucht ist im Stile diverser EpiFat-Klassiker ohnehin integraler Teil des musikalischen Grundkonzepts. Ganz zu schweigen von einer inhaltlichen Breite, die sowohl das Persönliche als auch das Politische umfasst.

Für gesellschaftliche Kommentare ist neben dem eröffnenden Titeltrack, „Unite & Fight“, auch mit dem Hardcore-geprägten Finale „No More Fear“ gesorgt. Dabei geht es einerseits um einen Aufruf zu mehr Engagement und andererseits um soziale Isolation. Aufmunternd geht es auch beim melodischen, dezent pop-punkigen „Love What You Do“ zu, das als Ode an die Leidenschaft einfach großes Vergnügen bereitet. Obendrein darf das Stück als Subsummierung des Credos von ANGRY YOUTH ELITE verstanden werden: Hauptsache Spaß! Und wenn der dazu noch mit relevanten Themen (und einer hommagierenden Zeitreise in die 90er) verknüpft ist, gibt es aus Fanwarte sowieso keinen Grund zur Klage.

Wertung: (7,5 / 10)

