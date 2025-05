Angry Youth Elite: Ein Nostalgie-Song als Einstimmung auf die kommende EP

Wir werden alle älter. Und je älter wir werden, desto häufiger schauen wir zurück. Für viele Punk-Fans waren die späten 1990er eine Phase der Glückseligkeit. Zumindest in der Erinnerung. Die Jungs von ANGRY YOUTH ELITE bilden da keine Ausnahme. Mit ihrem neuen Song, „Bring Back the 90’s“, erhält die Sehnsucht nach den unbeschwerten Jugendzeiten, in denen keine Fahrt zu Konzerten zu weit erschien und gern Mixtapes getauscht wurden, überdeutlichen Ausdruck.

Die pop-punkige Nummer ist für die sonst bevorzugt politische Band nicht nur ungewohnt gefühlig, sondern bildet auch den ersten Vorgeschmack auf die Anfang Oktober via Bakraufarfita erscheinende EP „Unite & Fight“. Deren Titel impliziert, dass der sehnsüchtige Rückblick der Vorab-Single eine Ausnahme bildet. Aber natürlich nehmen wir auch die gerne mit. Wir werden schließlich alle älter!

