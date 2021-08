AJZ Bahndamm: Rhomb’n’Roll mit starker Bandbeteiligung

Das AJZ Bahndamm in Wermelskirchen ist eine westdeutsche Club-Institution. Während Corona haben die Betreiber bereits gute Erfahrungen mit Freiluftveranstaltungen gemacht – da sollte auch das im gegenüberliegenden Rhombuspark stattfindende zweitägige „Rhomb’n’Roll“-Open-Air entsprechenden Anklang finden.

Das Programm sieht dabei am ersten Tag (Freitag, 20. August 2021) die Klassiker THE BUSTERS, RANTANPLAN und SKIN OF TEARS vor, während sich am Folgetag (21. August) KMPFSPRT, DIE MIMMI’S, CHEFDENKER, MAFFAI, VENTURAS und NADA die Bühne teilen.

Weitere Infos und Tickets gibt’s hier.

