Adriano Batolba lebt den Rock’n’Roll. Der Vollblut-Musiker, der u. a. bei DICK BRAVE & THE BACKBEATS aktiv war, mit Peter Kraus tourte und in Stefan Raabs All-Star-Big-Band mitwirkte, holt nach dem ADRIANO BATOLBA ORCHESTRA nun mit dem ADRIANO BATOLBA TRIO zum reduzierteren Rundumschlag in Sachen Rockabilly aus.

Am 9. August erscheint mit „How Much Does It Costs, When It’s Free?” das zugehörige Album. Zur Einstimmung dient die Vorab-Video-Auskopplung „Hell Yeah”.