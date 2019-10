Die Entstehungsgeschichte von „6 Underground“ geht in etwa so: Weil ein großes Hollywood-Studio Action-Maestro Michael Bay („Transformers“) die 130 Millionen Budget verweigerte, gab Streaming-Riese Netflix das Projekt kurzerhand in Auftrag.

Wohin das Geld geflossen ist, lässt der Trailer zum Feuerwerk mit Ryan Reynolds („Deadpool“) bereits erahnen. Explosionen? Fliegende Autos? Noch mehr Explosion? Für Bay kein Problem!

Im Dezember gibt’s den Streifen zu sehen.

