Die DIY-Hardcore-Punks von 20 LITER YOGHURT haben sich 2019 etwas zurückgenommen und viel Energie in die Aufnahmen ihres Debütlangspielers „Always Trying to Fit“ gesteckt.

Das gute Stück erscheint am 17. Januar 2020, während für den 8. Februar die Release-Show in der Alten Spitzenfabrik zu Grimma anberaumt ist.

Dabei werden 20 LITER YOGHURT von HALBE KATZE und STATIONS unterstützt. Mit „Tapping Your Shoulders“ ist auch bereits der erste Track der Platte zu hören/sehen.

Ähnliche Artikel