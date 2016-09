Zack de la Rocha: Neuer Solo-Track

Als unlängst die PROPHETS OF RAGE auf der Bildfläche erschienen und als Zusammenschluss der Instrumental-Fraktion von RAGE AGAINST THE MACHINE sowie den Vokalisten B-Real (CYPRESS HILL) und Chuck D (PUBLIC ENEMY) für Aufsehen sorgten, blieb eine Frage ungeklärt: Was macht eigentlich Zack de la Rocha? Die Antwort gibt der RATM-Frontmann nun selbst – mit dem neuen Solo-Track „Digging for Windows“. Der gibt sich gewohnt politisch und steht dem HipHop deutlich näher als dem Rock. Man darf gespannt sein, ob und vor allem wann mehr vom quirligen Wortakrobaten kommen wird.

